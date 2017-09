Real : Mbappé aurait nui au groupe de Zidane explique Pérez

Dans : Liga, PSG, Mercato.

Malgré les départs d’Alvaro Morata et de James Rodriguez, le Real Madrid s’est montré discret sur le marché des transferts.

A la demande de l’entraîneur Zinédine Zidane, le vainqueur de la Ligue des Champions a misé sur la stabilité. De toute façon, le club dirigé par Florentino Pérez n’était pas prêt à faire des folies à l’image du montant déboursé par le Paris Saint-Germain pour Neymar. « Le Real Madrid ne paiera pas 222 M€ pour un joueur, a certifié le président madrilène à la Cadena SER. Ce que je sais, c'est que le PSG les a payés pour Neymar et qu'il joue désormais à Paris. » Pourtant, le Real a tenté de recruter l’attaquant Kylian Mbappé, avant de s’abstenir pour éviter de se mettre en danger.

« Il y a eu des contacts, a confirmé Pérez. Il a choisi le PSG parce qu'il est né à Paris. Je ne sais pas si c'était le moment de le recruter maintenant et ainsi perturber ce que nous avons déjà. Au final, il s'est produit quelque chose d'assez normal : Mbappé est de Paris et il a voulu le PSG. (...) On peut acheter pour 180 ou 200 millions d'euros mais en l'état actuel, cela nous perturberait plus que ça nous aiderait. Si nous apportons quelque chose qui peut perturber l'ambiance du vestiaire, ce ne serait pas bon. » Avec Mbappé, Zidane aurait eu du mal à gérer la progression d’Isco et de Marco Asensio, en plus de la BBC.