Real : Martin Odegaard a trouvé son point de chute

Barré au Real Madrid, Martin Odegaard, tout proche de rejoindre le Stade Rennais avant que le club breton ne fasse demi-tour, va finalement atterrir aux Pays-Bas. Selon Marca, un accord est imminent entre le club espagnol et la formation de Heerenveen au sujet du milieu de terrain qui vient de fêter ses 18 ans, et devrait avoir un peu plus de temps de jeu en Eredevisie. Il évoluait jusqu’à présent en D3 espagnole, avec la réserve du Real Madrid.