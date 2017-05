Real Madrid : Zinédine Zidane est jaloux de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Interrogé sur le talent de buteur de Cristiano Ronaldo avant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre l'Atletico et le Real, Zinédine Zidane a pratiquement versé sa petite larme.

Aujourd'hui plus que jamais, le football est souvent réduit à des statistiques. Et ce n'est pas le récent palmarès du Ballon d'Or qui prouvera le contraire, lui qui fait la part belle aux meilleurs buteurs européens. En même temps, rien n'est plus beau qu'un but ! Une thèse validée par Zinédine Zidane. Brillant tout au long de sa carrière de joueur, Zizou n'a pourtant inscrit que 125 buts. Soit pratiquement trois fois moins que Cristiano Ronaldo, en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire des cinq grands championnats européens avec ses 364 réalisations. Une statistique qui donne des regrets à son entraîneur...

« Je n’ai pas eu l’occasion de jouer avec lui, mais j’ai joué contre lui. Ses statistiques sont impressionnantes, j’ai eu la chance de jouer avec Ronaldo le Brésilien, qui était aussi un joueur extraordinaire. Et je suis un peu jaloux d’eux, parce que moi je ne marquais pas autant de buts. Je donnais des passes décisives, mais je n’avais pas la même sensation qu’eux », a lancé, en conférence de presse, un Zizou attristé, qui se dit donc jaloux de CR7, ne serait-ce que pour lui donner de la confiance supplémentaire avant le derby contre l'Atletico Madrid en Ligue des Champions.