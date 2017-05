Real Madrid : Zidane avoue que Benzema n'est pas un buteur

Dans : Liga, Foot Europeen.

Suite à la bonne performance de Karim Benzema contre l'Atlético Madrid, Zinédine Zidane a une nouvelle fois encensé son buteur... qui n'est pas au Real Madrid pour marquer des buts.

Mercredi, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Karim Benzema s'est montré sous son meilleur visage. Auteur d'une action de grande classe en amont du but qualificatif d'Isco (2-1), le Français a prouvé à tout le monde qu'il fait partie des meilleurs attaquants d'Europe. Une thèse pleinement validée par Zinédine Zidane, qui se régale aux côtés de KB9. En admiration devant l'ancien Lyonnais, le coach du Real Madrid a cependant tenu à préciser certaines choses à propos de Benzema.

« Je suis heureux pour lui, pour tout ce qui a été dit de lui... Je n'ai pas attendu le match de l'Atlético pour voir qui est Karim. Je l'ai connu depuis longtemps et je sais le joueur qu'il est. Il lui est demandé de marquer beaucoup de buts, mais je suis plus intéressé par ce qu'il fait avec ses coéquipiers, comment il s'associe... Parce que pour marquer beaucoup de buts nous avons Cristiano, Morata ! », a lancé, en conférence de presse avant le match de dimanche contre le FC Séville, Zizou, qui estime donc que Benzema est plus important au cœur du jeu du Real Madrid que dans la surface. Cristiano Ronaldo aime ça !