Real Madrid : Un 400e but record pour Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur du deuxième but du Real Madrid face au FC Séville ce dimanche soir (2-0 après 30 minutes de jeu), Cristiano Ronaldo vient d'inscrire son 400e but sous le maillot des Merengue (281 en Liga, 25 en coupes nationales et 94 en Coupes d'Europe). Une barre mythique qu'il dépasse lors de son 391e match avec la Maison Blanche. Une sacrée performance !

Avec cette réalisation de CR7 mais surtout grâce à celle de Nacho en tout début de rencontre, le Real enchaîne ainsi un 62e match de suite avec au moins un but inscrit. Un record historique dans les cinq grands championnats européens puisque le Bayern Munich s'était arrêté à 62 en 2014. Les Galactiques sont de retour !