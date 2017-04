Real Madrid : Le président tranche dans le cas Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Convaincant pour sa deuxième saison à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane devrait logiquement continuer son aventure sur le banc de touche de la Maison Blanche.

Auteur des plus belles prouesses possibles pour ses grands débuts d'entraîneur du Real la saison dernière, avec un titre en Ligue des Champions, Zidane confirme que sa première pige n'était pas un feu de paille. En tête de la Liga, avec trois points d'avance et un match en moins, et en lice pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens du Bayern Munich (1-2 à l'aller), son club madrilène continue de régaler. En plus des bons résultats, le jeu déployé par son équipe plaît grandement aux supporters, mais aussi et surtout à sa direction, et c'est bien cela le plus important quand on sait que le poste de coach du Real Madrid est toujours fragile.

Selon Marca, Florentino Perez garde effectivement toute sa confiance en Zizou, désigné comme l'homme de la situation. D'après le président du Real, ZZ a toutes les qualités requises pour sauvegarder le Real en haut de l'affiche européenne. Par conséquent, Zidane sera donc toujours à la tête des Merengue la saison prochaine, alors que son contrat prend fin en 2018.