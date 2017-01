Real Madrid : Ce triste jour est arrivé, Zidane s'en veut

Dans : Liga, Foot Europeen.

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, après la fin de série contre Séville (2-1) : « C'est difficile de prendre comme ça deux buts dans les dernières minutes, après le match qu'on a fait. On méritait mieux, certainement. Mais bon, c'est comme ça. C'est le football. Je suis déçu par le résultat parce qu'on espérait mieux. En même temps, on savait que ce jour allait arriver. C'est ce soir, maintenant ça ne va rien empêcher. On doit continuer à travailler. On savait que ça saurait compliqué jusqu'à la fin. En jouant trois matches contre Séville en dix jours, il fallait essayer de faire autre chose. C'est ce qu'on a fait. On les a surpris. On n'a pas concédé d'occasions pendant 85 minutes. On a aussi marqué. On avait fait le plus dur. Après, il nous a manqué un peu de lucidité à la fin. C'est dommage, mais on a tout donné », a-t-il déclaré sur beIN Sports.