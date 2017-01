Real Madrid : Benzema titulaire, Zidane obligé de se défendre

Dans : Liga, Foot Europeen.

Revenu de Turin cet été au prix d’un gros effort financier de la part de son club, Alvaro Morata continue à cirer le banc du Real Madrid, avec seulement six titularisations en Liga, surtout quand Karim Benzema était blessé.

Le reste du temps, l’attaquant français enchaine les matchs et possède la confiance totale de son entraineur, même s’il n’empile pas vraiment les buts comme les saisons précédentes. Néanmoins, précieux dans le jeu, il permet aussi de fixer les défenses et est très apprécié pour cela par Cristiano Ronaldo. Cela n’empêche bien évidemment pas la presse espagnole, et même le public de Bernabeu, de lui tomber durement dessus en évoquant ses statistiques. Zinedine Zidane a du prendre la parole en conférence de presse pour expliquer qu’il n’y avait aucun favoritisme franco-français dans ses choix.

« La seule chose en plus que Karim et moi avons, c'est la langue. Quand on parle français, c'est plus facile. Mais pour le reste, c'est pareil et je traite tous mes joueurs de la même façon. Il ne faut pas s'en préoccuper, il réalise une grande saison. Nous connaissons le niveau de Karim et ce qu'il peut apporter sur le terrain. Le public demande toujours plus à ses joueurs et il faut l'accepter. Mais il a le caractère et la personnalité pour l'accepter. Il ne va pas s'effacer, et moi je vais toujours le soutenir, comme tous les joueurs de mon effectif », a prévenu Zinedine Zidane, qui sait que le Bernabeu et la presse espagnole peuvent être sans pitié à la moindre faiblesse.