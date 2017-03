Officiel : Rakitic prolonge avec une clause de 125 ME

Quelques heures après avoir renversé le PSG dans un huitième de finale retour de Ligue des Champions complètement dingue (6-1), Barcelone vient de prolonger l'un de ses cadres. En effet, ce vendredi, Ivan Rakitic va signer un nouveau contrat jusqu'en 2021. Un accord a été trouvé avec une clause de rachat de 125 millions d'euros. Arrivé de Séville en 2014, le milieu de terrain croate poursuit donc son aventure avec le FCB dans les meilleures dispositions.

