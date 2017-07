Officiel : Iborra quitte le FC Séville pour Leicester

Dans : Liga, Premier League.

Capitaine du FC Séville la saison passée, Vicente Iborra (29 ans) va quitter la Liga pour la première fois de sa carrière d'ici les prochaines heures. Effectivement, le club andalou a confirmé dans un communiqué le départ de son milieu de terrain relayeur à Leicester. Selon les dernières informations, les Foxes ont déboursé près de 15 ME pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Levante.

« Iborra a toujours fait preuve d’un comportement exemplaire et a gagné l’affection et le respect de l’ensemble du club du FC Séville » explique le club espagnol dans son communiqué. « Vicente a remporté trois Europa League, disputé 172 matchs au club et a inscrit 30 buts. Au-delà de ces chiffres, nous garderons le souvenir de son leadership sur et en dehors du terrain » a également expliqué le récent quatrième de Liga.