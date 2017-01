Liga : Pourquoi le Real Madrid de Zidane égale le grand Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

En venant tranquillement à bout de Grenade (5-0) ce samedi après-midi en Liga, le Real Madrid de Zinédine Zidane a écrit une nouvelle page d'histoire...

Large vainqueur contre l'avant-dernier du championnat d'Espagne, grâce notamment à un but de Benzema et de Cristiano Ronaldo, les Merengues ont donc poursuivi leur impressionnante série... Invaincu depuis le mois de février 2016, le Real est désormais à 39 matchs de suite sans défaite toutes compétitions confondues. Un véritable exploit que seul le FC Barcelone de Luis Enrique a déjà réalisé entre octobre 2015 et avril 2016 jusqu’à une défaite... contre le Real de Zizou. La Maison Blanche rentre donc dans l’histoire du football espagnol en égalant le record du Barça.

Jeudi prochain, lors du huitième de finale retour de Coupe du Roi à Séville, la troupe de Zidane aura donc l'opportunité d'inscrire seul son nom sur cette marque prestigieuse, qui démontre assurément une certaine domination.