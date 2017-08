Dans : Liga, Foot Europeen.

Confirmant sa victoire de l’aller, le Real Madrid a très nettement dominé le FC Barcelone, et le score de 2-0 est même particulièrement gentil pour les Catalans. Après le 1-3 du week-end dernier, la Maison Blanche a affiché une nette supériorité dans le jeu, traduite par des buts d’Asensio et Benzema. Sans CR7, le champion d’Europe a en tout cas démontré qu’il était déjà à un très haut niveau, tandis que le FC Barcelone, dans le jeu, les jambes et la tête, a déjà beaucoup de soucis à se faire.