L'Argentine en a marre de voir Messi marquer avec le Barça

En grande forme avec le FC Barcelone en ce début de saison, Lionel Messi vient d’inscrire un quadruplé contre Eibar, pour passer son total à 12 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues. De quoi faire craindre le pire aux adversaires du club catalan, qui pensaient éviter le carton en l’absence de Dembélé et de Luis Suarez. Mais le quadruple Ballon d’Or arrive toujours à trouver le chemin des filets, même sur des actions qui semblent anodines. Une réussite qui provoque toujours l’admiration dans son pays, où on a tout de même envoyé un petit message. C’est le grand quotidien sportif Olé qui l’indique en revenant sur la forme actuelle de son international argentin. Au pays, on aimerait visiblement que Lionel Messi soit aussi efficace avec le maillot de l’Albiceleste sur les épaules.

« La Pulga a inscrit neuf buts en cinq matchs de Liga. Mets-en un peu de côté pour l’Argentine. Garde quelques buts pour nous », a ainsi écrit le journal sud-américain, qui sait qu’à la vue de la posture de l’Argentine dans son éliminatoire au Mondial 2018, il faudra bien ça pour redresser la situation. Mais pour le moment, Messi n'a inscrit qu'un but avec l'Argentine en 2017, son plus faible total depuis ses débuts en 2005.