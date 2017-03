FCB : Huit candidats pour le banc du Barça, un favori inattendu

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce mercredi soir, après une démonstration à domicile face à Gijon (6-1) et à une semaine du match retour face au PSG en Ligue des Champions, Luis Enrique a pris tout le monde de court en annonçant qu’il quitterait ses fonctions d’entraineur du club catalan à la fin de la saison. Une sortie assez brutale qui a immédiatement décuplé les spéculations au sujet du futur entraineur blaugrana. La presse espagnole a sorti huit noms du chapeau.

Il y a tout d’abord les anciens du club qui ont déjà une belle expérience de technicien, comme Ronald Koeman, Oscar Garcia, Eusebio Sacristan (tous trois membres de la Dream Team de Cruyff), Frank De Boer et bien sûr Laurent Blanc. A ces cinq entraineurs, s’ajoute le coach de Tottenham Mauricio Pochettino, tête d’affiche de la « nouvelle vague » des entraineurs espagnols. Mais les deux favoris sont encore à venir. Les socios rêvent de voir Jorge Sampaoli, actuellement à Séville, enflammer le Camp Nou avec son jeu technique et particulièrement rythmé. En revanche, la direction préfère pour l’heure miser sur Ernesto Valverde, coach confirmé et très axé sur la dimension tactique, et rôdé au football espagnol. Néanmoins, il n’est pas forcément celui qui est attendu pour redonner un second souffle à un Barça qui reste l’une des meilleures équipes au monde, mais ne fait plus aussi peur qu’avant.