Barcelone passe en demi-finale dans un festival de buts

Victorieux 0-1 à l’aller au Pays Basque, le FC Barcelone a confirmé sa supériorité sur la Real Sociedad avec une victoire 5-2 au retour. A noter que six buts ont été marqués en 27 minutes en seconde période, soit un but toutes les cinq minutes, permettant au score de gonfler sérieusement. Si Suarez a inscrit un doublé, il s’agit de Denis, le milieu de terrain, et non Luis, qui, comme Lionel Messi, s’est contenté d’un but. Le Barça se qualifie donc pour les demi-finales de la Coupe du Roi.