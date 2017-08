Barça : Valverde explique le choix Ousmane Dembélé

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Ernesto Valverde, entraîneur du FC Barcelone, après l’annonce de l’accord pour Ousmane Dembélé (105 M€ hors bonus) : « Il va nous apporter de la profondeur. Il peut jouer sur les deux côtés, et même en tant qu'avant-centre. Il est rapide, technique et nous espérons qu'il nous apportera beaucoup de choses. Nous croyons beaucoup en lui. Son prix ? Désormais, tous les clubs vont réaliser les transferts les plus chers de leur histoire. Ce sont des opérations qui provoquent beaucoup d'attentes. Nous pensons que Dembélé est prêt pour affronter cela. Ses débuts ? Je n'ai pas de date, j'imagine qu'il aura besoin de s'entraîner. Nous apprendrons à mieux le connaître pendant la trêve internationale. Si j'ai réclamé la signature de Dembélé ? C'est un transfert du club. Cela ne vient de personne en particulier. »