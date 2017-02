Barça : Un clash entre les joueurs et Enrique à cause du PSG ?

Après la gifle infligée par le Paris Saint-Germain (4-0) mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone n’a pas tardé à trouver le coupable.

Déjà ciblé par la presse, qui lui reproche notamment la titularisation d’André Gomes au détriment d’Ivan Rakitic, Luis Enrique n’est pas non plus épargné par ses joueurs. A l’image de Sergio Busquets, très habile pour critiquer les choix de son entraîneur sans pour autant le citer. « Le plan tactique du PSG était meilleur que le nôtre, a estimé le milieu espagnol sur TV3. Ce n'est pas un problème d'attitude mais plutôt de football. Le PSG a réussi à suivre le plan qu'il souhaitait, dans toutes les lignes. Nous avons fonctionné différemment. »

Mais le principal problème pour Enrique, c’est que tout l’effectif semble partager l’avis de Sergio Busquets. En effet, les cadres du groupe considèrent que le technicien est incapable d’augmenter le niveau de jeu de l’équipe et de trouver des solutions lorsque les choses tournent mal. En réalité, les Blaugrana ne croient plus en lui depuis un moment, affirme la Cadena Cope. A tel point que les joueurs seraient certains du départ d’Enrique en fin de contrat en juin prochain. Il faut dire que le Barça, qui compte un point de retard sur le Real Madrid en Liga malgré deux matchs de plus, semble parti pour connaitre une saison ratée.