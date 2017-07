Barça : Neymar quitte l'entraînement après une bagarre avec Semedo !

Les médias sportifs espagnols en font tous la Une ce vendredi midi, Neymar a quitté l'entraînement avec ses coéquipiers du FC Barcelone suite à un échange musclé avec Nelson Semedo. Il a fallu que Mascherano et Busquets interviennent pour éviter que l'incident tourne à la grosse baston selon des images diffusées par le Daily Mail. Suite à cela, Neymar a quitté l'entraînement et a rejoint l'hôtel du Barça en voiture sous le regard d'Ernesto Valverde.

WATCH THE VIDEO: Neymar clashes with new signing Nelson Semedo before storming out of Barcelona training https://t.co/ugcqBgMJnH pic.twitter.com/jOrYJOk3vW