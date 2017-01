Barça : Bartomeu ne comprend pas la peur autour de Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Lionel Messi est devenu un sujet sensible au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2018, l’Argentin négocie actuellement une prolongation.

Et pendant les discussions, personne n’a le droit de critiquer « La Pulga », pas même un membre du club catalan ! « C’est le meilleur, oui, mais Messi ne serait pas aussi bon sans Iniesta, Neymar et compagnie », a osé le directeur du centre d’entraînement Pere Gratacos, immédiatement viré. Une décision surprenante du Barça, également inquiété par ses difficultés financières qui ne lui permettent aucune folie sur le salaire de Messi. De quoi inquiéter les supporters blaugrana, mais pas le président Josep Maria Bartomeu.

« Il ne faut pas être nerveux, je veux rassurer tout le monde, a réagi le patron du FCB selon Mundo Deportivo. Je m’occupe personnellement des négociations avec Messi et sa famille. Tout demande du temps, nous voulons que Messi continue ici, mais je ne vais pas donner les détails. On parle avec son entourage, c’est le meilleur joueur au monde, il veut continuer ici et nous voulons qu’il continue. Tout se fera avec discrétion et tranquillité. C’est certain que c’est une prolongation indispensable pour le club. » Autant dire que le Barça a la pression sur ce dossier.