Agacé par Griezmann, son conseiller claque la porte

Ces dernières semaines ont été agitées pour Antoine Griezmann (26 ans). Parti pour rejoindre Manchester United, l’attaquant français a finalement décidé de rester et de prolonger à l’Atlético Madrid.

La raison de ce revirement de situation ? La décision du TAS qui a confirmé l’interdiction de recrutement du club madrilène. Un choix fort qui a peut-être affecté ses relations avec son conseiller. En effet, Eric Olhats a annoncé la fin de sa collaboration avec l’international tricolore avec qu’il travaillait depuis 12 ans.

« Les orientations récentes concernant la gestion de l'image et le futur d'Antoine n'étant plus en adéquation avec ma vision d'ensemble, je vais désormais me consacrer pleinement à ma fonction de scout au sein de la Real Sociedad, a expliqué l’ex-mentor de Griezmann à L’Equipe. Je remercie Antoine pour la confiance qu'il m'a accordée pendant de nombreuses années et je lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière. »

L’image de Griezmann pose problème

Visiblement, les nouvelles habitudes du natif de Mâcon n’ont pas plu. Réputé discret par le passé, le Rojiblanco se fait désormais remarquer sur les réseaux sociaux ou à travers des publicités. Il faut croire que les deux hommes n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Résultat, Griezmann se retrouve sans représentant, ce qui devrait inciter quelques agents à le contacter...