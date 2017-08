ASSE : Un Brésilien surprise arrive avec deux joueurs à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Les supporters de l'AS Saint-Etienne vont découvrir trois nouvelles têtes à l'Etrat dans les prochains jours. En effet, sauf retournement de situation, l'ASSE s'apprête à enregistrer les signatures d'Alexandros Katranis, latéral gauche de 19 ans qui évoluait en D1 en Grèce avec l'Atromitos et d'Hernani, le milieu de terrain brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg avec qui les Verts ont trouvé un accord ce week-end. Mais le troisième renfort sera une vraie surprise.

Car si dimanche on annonçait la venue du joueur grec du Sturm Graz, Charalampos Lykogiannis, c'est finalement un autre joueur brésilien qui va débarquer à Saint-Etienne. Le Progrès annonce que Gabriel Silva, défenseur âgé de 26 ans qui est arrivé en 2012 en Europe à l'Udinese, et a été souvent prêté dont la saison passée à Grenade, va signer chez les Verts. En concurrence avec le Panathinaïkos dans ce dossier, l'AS Saint-Etienne aurait finalement raflé la mise pour un joueur qui était en fin de contrat en Italie. Les trois nouveaux joueurs stéphanois sont attendus ce lundi et demain mardi.