ASSE : Romeyer ne craint aucune sanction malgré le clash des supporters

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jouée à huis clos, la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais a été stoppée pendant 15 minutes suite à l'entrée en force de plusieurs dizaines de supporters des Verts dans une tribune de Geoffroy-Guichard. Après avoir lancé des chants injurieux à l'encontre de la LFP, et utilisé quelques fumigènes, ces fans stéphanois, dont certains étaient masqués, sont repartis sans se faire prier, le but étant de faire passer un message. Roland Romeyer, qui est venu discuter avec les fauteurs de troubles, était forcément bien embêté de cette scène. Mais pour le co-président de l'ASSE, la Ligue de Football Professionnel ne peut pas punir le club stéphanois pour cela.

« Je ne me sens pas responsable car nous avions pris toutes les précautions nécessaires. Comme il avait été décidé lors de la réunion à la préfecture, on avait mis quarante-deux stadiers pour sécuriser l’enceinte. Or, ces supporters ne sont pas entrés par le stade, mais par le Musée et je ne suis pas responsable de ce qui se passe sur la voie publique », a expliqué Roland Romeyer, qui devra cependant aller s'expliquer devant la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel où ce nouveau dérapage ne sera probablement pas apprécié.