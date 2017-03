ASSE : Perrin mérite une statue, Galtier valide

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après le nul contre Metz (2-2) : « Il y a de la déception car nous jouons les matchs pour les gagner. Mes joueurs sont peu récompensés par rapport aux efforts fournis et au travail effectué ces derniers temps. Cependant, lorsque l’on voit le scénario du match, il faut reconnaître que nous sommes parvenus à arracher un point. Jusqu’à la dernière minute, nous aurions pu penser que nous allions perdre, mais nous sauvons un ballon sur la ligne de but puis, finalement, mes joueurs parviennent à égaliser à force d’y croire. Peut-être est-ce un signe... J’ai constaté un état de forme différent chez mes joueurs. Mais ils ont un bon état d’esprit, s’investissent à l’entraînement et ne lâcheront pas. Certains doivent prendre l’habitude d'évoluer ensemble et trouver des repères. Il faudra rattraper les points perdus dès le prochain match à Dijon. Perrin ? Sur notre premier but, Loïc gagne un ballon dans les pieds de l’adversaire puis effectue une passe décisive. Il sauve ensuite un but à quelques secondes de la fin avant d’égaliser grâce à son bon jeu de tête. Il a réalisé un match de haut niveau comme il le fait souvent depuis de nombreuses saisons ».