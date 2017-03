ASSE : Perrin donne la seule bonne nouvelle du week-end

Dans : ASSE, Ligue 1.

S’il y en a bien un qui méritait de prendre la parole après le nul arraché face à Metz ce dimanche, c’est bien Loïc Perrin. Le défenseur stéphanois a non seulement parfaitement fait son boulot derrière, malgré les deux buts encaissés, en sauvant notamment son camp dans les arrêts. Mais il a en plus été le principal danger offensif de son équipe, se créant deux énormes occasions et égalisant au bout des arrêts de jeu. Néanmoins, force est de constater que l’ASSE n’avance plus, et c’est déjà un petit miracle d’être encore dans la course à l’Europe.

« On n'avance pas en championnat et c'est regrettable. C'est une période difficile, on en a connu d'autres en première partie de saison. On a la chance que nos adversaires, à part Marseille, n'aient pas trop pris de points sur nous, mais il faudra vite recommencer à gagner », a expliqué le capitaine courage des Verts, qui voit Marseille prendre quatre points d’avance même si la sixième place occupée par Bordeaux, avec deux longueurs d’avance, pourrait aussi être européenne en fin de saison.