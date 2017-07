ASSE : Objectifs, mercato... Garcia en dit plus

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Un mois après son arrivée sur le banc de touche de l'AS Saint-Etienne, Oscar Garcia a fait le point sur le mercato estival des Verts tout en parlant des objectifs de la saison à venir.

Cet été, Oscar Garcia a été choisi par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pour prendre la suite de Christophe Galtier, parti après huit saisons de bons et loyaux services dans le Forez. Sélectionné pour sa philosophie de jeu basée sur la possession de balle, le technicien espagnol a pour objectif de redorer le blason de l'ASSE en termes de résultats, mais aussi et surtout en termes de contenu. « Nous voulons construire quelque chose de bon et que tout le monde reconnaisse l’équipe de Saint-Etienne. Ce qu'on veut, c'est finir plus haut que ce que notre budget indique. Notre objectif est de réaliser de bonnes performances et que tout le monde puisse voir que l'on construit quelque chose », a lancé, sur RMC, le coach stéphanois, qui s'est ensuite confié sur le mercato estival de l'ASSE.

« Nous devons encore recruter à quelques postes, quatre ou cinq joueurs, pour gagner en compétitivité. J'espère que ces recrues arriveront rapidement. On sait qu'on n'a pas un budget très élevé. Je veux avoir un groupe complet le plus tôt possible car c'est un avantage. J'aime avoir de la concurrence dans mon vestiaire. Je vais travailler avec 20-21 joueurs. On va voir si ce sera possible. J'aurais aimé garder Kévin Malcuit et Neal Maupay dans l'effectif, mais je comprends que la situation économique nous amène à vendre des joueurs. Néanmoins, je pense que nous avons réalisé une belle opération financière à travers la vente de Kévin Malcuit et l'achat de Loïs Diony. Nous sommes bénéficiaires économiquement. C'est bon pour le club », a avoué Garcia, qui a donc un projet ambitieux pour faire grandir les Verts. Malgré les difficultés financières de son club durant ce mercato, l'adepte de Johan Cruyff ne regrette pas son choix alors qu'il aurait pu aller en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. L'ASSE espère en dire autant dans les mois à venir...