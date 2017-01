ASSE : Mounier a aussi des choses à dire aux supporters

Dans : ASSE, Ligue 1, OGCN.

Doublement étiqueté comme un joueur de l’Olympique Lyonnais, de par sa formation chez le voisin et quelques déclarations malencontreuses à l’égard de l’ASSE par le passé, Anthony Mounier va demander à s’expliquer avec les supporters des Verts. Ces derniers n’ont pas perdu de temps pour afficher leur mécontentement en apprenant que l’ailier de Bologne allait être prêté jusqu’à la fin de la saison. Très peu utilisé par la formation 10e de Serie A, l’ancien montpelliérain et niçois se prépare à un oral compliqué face à des fans qui vont forcément lui ressortir ses déclarations peu amènes envers Saint-Etienne de ces dernières années, et notamment une vidéo où il insulte l’ASSE après une victoire avec Nice.

« Déjà, avec tout ce qui s'est passé jeudi (la banderole affichée à son encontre à l’Etrat), j'ai rencontré le président ce vendredi matin pour lui demander d'organiser une rencontre avec les groupes de supporters. C'est vrai que j'ai été formé à Lyon. J'ai vu une petite vidéo circuler, quand je jouais à Nice. J'avais vingt-deux ans, c'est une erreur de jeunesse. Je sais que je suis attendu par les supporters. Ce sera à moi de m'adapter le plus rapidement possible. Partout où je suis passé, j'ai toujours mouillé et respecté le maillot. Je respecte les couleurs », a prévenu Anthony Mounier. Reste à savoir si ce sera suffisant pour éviter les sifflets dans le Chaudron, ce qui n’aiderait en tout cas pas une formation stéphanoise qui a besoin d’avoir des joueurs offensifs en confiance.