ASSE : Mensonge à tout-va et transfert au finish, Galtier évoque le mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Coupe d’Afrique des Nations ou pas, les recrutements sont rares, précieux et donc difficiles à trouver pendant le mois de janvier. C’est pour cela que les clubs ont du mal à avancer et trouver la perle rare. L’AS Saint-Etienne le constate actuellement, avec plusieurs pistes mais aucun débouché réel. Pour Christophe Galtier, qui a quelques mercatos derrière lui, ce n’est pas une surprise et ce petit jeu pourra ne pourra, comme d’habitude, que se décanter dans les derniers instants.

« Je suis convaincu que tout va se jouer, comme très souvent, dans les deux ou trois derniers jours du mercato. Je vois tout ce qui est écrit, tous les noms dévoilés par les uns et les autres, les entraîneurs, les dirigeants, les agents. À ce moment-là de la saison, on est tous menteur. On ne peut pas tout vous dire. Les vraies pistes c’est à la fin. Mais cela pose un problème dans un calendrier qui va commencer à être chargé. Je regarde aussi mon effectif. On a beaucoup d’absents sur le plan offensif », a confié au Progrès le coach de l’ASSE. En attendant, c’est avec un effectif très amoindri que les Verts vont reprendre la L1 ce week-end, avec pourtant un gros besoin de points.