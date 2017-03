ASSE : Le futur Zouma est courtisé à l'étranger

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Annoncé comme le futur Kurt Zouma du côté de l'AS Saint-Etienne, Mickael Nadé est suivi par de nombreuses formations européennes.

Depuis quelques années, les Verts ont remis la formation au centre de leur projet. Et cela commence à porter ses fruits puisque certains jeunes s'imposent en L1, à l'image du latéral Ronaël Pierre-Gabriel. Mais ce n'est que le début puisque de nombreux espoirs arrivent des équipes U19 et de la CFA2. Parmi eux, on retrouve notamment Mickael Nadé. Solide défenseur central, il brille cette saison entre les U19 (10 matchs) et l'équipe réserve (5). Très bon, le joueur de 18 ans tape donc à la porte du monde professionnel. Mais pour l'instant, son avenir est incertain.

En fin de contrat aspirant en juin, Nadé a l'embarras du choix pour signer son premier contrat chez les grands. Si les Verts font tout pour le conserver, la concurrence fait rage. Selon France Football, Newcastle et le RB Salzburg « l'ont concrètement approché en vue de rejoindre leur groupe professionnel dès la saison prochaine ». Si l'ASSE veut conserver sa pépite défensive, les dirigeants devront donc se montrer convaincants...