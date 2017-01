ASSE : Galtier remercie Jessy Moulin après le nul à Lille

Dans : ASSE, Ligue 1, LOSC.

L’AS Saint-Etienne aurait pu s’imposer à Lille ce vendredi, grâce à son ouverture du score et la très bonne performance de son gardien Jessy Moulin. Mais ce dernier a fini assez logiquement par craquer sur une splendide frappe de Nicolas De Préville, et les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Pas un mauvais résultat pour Christophe Galtier, qui a toutefois déploré le manque d’efficacité de son équipe dans les situations intéressantes.

« Le match nul est équitable. Même si nous avons mené au score, après un beau but qui est venu conclure une belle action, Lille s’est créé des situations. Nous avons subi trop de tirs cadrés, heureusement que Jessy Moulin était inspiré. Mais, si nous avions mieux négocié certains ballons à l’approche du but adverse… Avec peu de recul, je trouve que nous n’avons pas terminé nos actions offensives par des tirs alors que nous avions l’opportunité de faire mal à notre adversaire. Dans la passe, le tir, le geste final, nous n’avons pas fait les meilleurs choix. Il y a eu du mieux dans le jeu, certes, mais il faudra qu’il y en ait encore beaucoup. Plus de coordination, de justesse dans les déplacements, mais aussi dans la prise d’initiative : voilà ce qu’il a manqué pour pouvoir l’emporter. Jessy Moulin a été bon, comme il l’est chaque jour à l’entraînement et chaque fois qu’il remplace Stéphane Ruffier dans les buts. Reprendre l’année à Lille et revenir avec un point n’est pas une contre-performance en soi. Nous prenons ce point et nous espérons l’emporter face à Angers la semaine prochaine », a souligné l’entraineur des Verts, qui sait que son équipe a besoin de points pour ne pas s’engluer au milieu de tableau.