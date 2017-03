ASSE : Galtier enrage contre son attaque en carton

Dans : ASSE, Ligue 1.

A Saint-Etienne, le problème se situe en attaque. Entre les blessures et les contre-performances, Christophe Galtier ne trouve pas la bonne carburation et voit son équipe perdre des points et rester muette, comme ce fut le cas dernièrement face à Manchester United, deux fois, et contre Caen ainsi que Bastia ce samedi. Pour le coach des Verts, cette défaillance offensive empêche toute bonne opération au classement, et commence à sérieusement peser, puisque ce n’est pas la première fois que Galtier s’en prend à son escouade offensive.

« Compte tenu de la tournure du match, c’est une mauvaise opération. Nous avons eu des situations, mais nous ne les avons pas exploitées. C’est ce qui me fait râler. Nous n’avons pas été justes dans le geste final. En seconde mi-temps, nous n’avons pas été mis en danger. Le résultat ne nous arrange pas pour aller chercher l’objectif du club. Nous avions l’opportunité de gagner, nous n’avons pas su le faire. Les matches de Montpellier et Caen arrivaient dans une série de matches européens. Evidemment, ce sont des contre-performances, tout comme la rencontre à Bastia, avec tout le respect que je dois aux adversaires. Prendre qu’un point sur neuf ne colle pas avec l’ambition que nous avons. Les absences et l’enchaînement des matches l’expliquent. Est-ce que sans Romain (Hamouma) on peut marquer des buts ? Apparemment non. Lors de chaque match, nous avons des opportunités que nous ne concluons pas. Pour l’ambition européenne, il va falloir rester très calme. Nous aurons besoin de plus de justesse et de plus de détermination. Quand on ne marque pas de but, on ne peut pas gagner. Je le répète, nous avons eu des opportunités, pas des occasions », a pesté Christophe Galtier, qui attend plus qu’un réveil pour les deux matchs à venir face à Metz et Dijon, car la fin de saison sera très délicate avec notamment au programme, Monaco, Marseille, le PSG, Bordeaux, Rennes et Nantes.