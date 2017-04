ASSE : Comment A.Lopes a involontairement fait suspendre le Chaudron

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a annoncé vendredi faire appel de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP, à savoir un match à huis clos complet suite à un jet de projectile ayant blessé un des salariés de l'ASSE lors du derby de février contre l'OL. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est dans quelle circonstance cet incident s'était déroulé. Et les dirigeants stéphanois en disent un peu plus ce samedi dans L'Equipe.

Samuel Rustem, le stadium manager des Verts, a en effet reçu un projectile, à priori une pile, dans l'oeil en allant chercher Anthony Lopes qui saluait les supporters de Lyon présents à Geoffroy-Guichard afin qu'il rentre rapidement aux vestiaires alors que la tension était grande. Cet objet provenait d'une tribune de supporters stéphanois et visait probablement le gardien de but de l'OL. Sonné par l'impact, le salarié de l'ASSE n'a fait le maximum pour rentrer dans les couloirs du Chaudron, histoire de ne pas provoquer d'incident, et c'est également en toute discrétion que le médecin des Verts l'a envoyé à l'hôpital, un stadier véhiculant le stadium manager plutôt que de prendre une ambulance. Samuel Rustem était bien marqué, puisqu'il s'est même fait opérer d'un traumatisme oculaire et n'a toujours pas retrouvé la vue de cet oeil. Et c'est seulement mardi dernier qu'il a repris le travail, allant même jeudi devant la commission de discipline pour plaider la cause de l'AS Saint-Etienne...en vain. L'ASSE a porté plainte pour retrouver le lanceur de pile, mais à priori les images de la vidéo surveillance ne sont pas utilisables...