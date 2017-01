ASSE : Ce milieu peut déjà se chercher un nouveau club

Dans : ASSE, Mercato.

A Saint-Etienne, les fortunes sont diverses en ce qui concerne les joueurs prêtés en provenance d’Angleterre.

Si Jordan Veretout s’est imposé comme un pion important du groupe de Christophe Galtier, Henri Saivet a progressivement disparu de la circulation, se montrant trop peu décisif sur le plan offensif au goût de son entraineur. Résultat, le Sénégalais, qui est actuellement à la CAN, ne sera pas conservé par les Verts en fin de saison.

L’ancien bordelais, qui appartient à Newcastle, va devoir se trouver un nouveau club car Rafael Benitez, le coach des Magpies, lui a signifié qu’il ne comptait pas non plus sur lui pour la saison prochaine, affirme The Chronicle, le journal de la région de Newcastle. Un double coup de bambou qui ne laisse toutefois pas le milieu de terrain à la rue, puisqu’il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club anglais. De quoi laisser une petite marge, mais aussi probablement envisager un prêt ou un transfert dès l’été prochain.