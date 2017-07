ASSE : Beric ne masque pas la situation des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne est entrée dans une nouvelle période de sa longue histoire avec la venue sur le banc de touche d'Oscar Garcia à la place de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur des Verts a des méthodes bien à lui, et visiblement son message semble bien passer lors de cette phase de préparation. Evoquant cette nouvelle version de l'ASSE, Robert Beric admet qu'il était probablement temps que les choses bougent à Saint-Etienne, où la situation s'était clairement tendue au fil de la dernière saison.

« Si l’ambiance s’est améliorée dans le vestiaire ? Oui ça va. Tout se passe très bien. On s’entend bien, on travaille bien. Entre nous, il n’y a jamais eu de problèmes. C’est juste que l’an dernier, il y a eu moins de motivation sur la fin, moins d’énergie. On était tombés dans une spirale négative. Mais c’est du passé. On regarde devant maintenant. C’est une nouvelle saison. On va essayer de bien la démarrer. On travaille pour ça », explique, dans ButFootballClub, l’attaque de l’AS Saint-Etienne, décidé à tourner la page Galtier. Il faut désormais confirmer sur le terrain ces belles paroles.