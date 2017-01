Rennes : Le gardien algérien M'Bolhi arrive mercredi

Dans : Rennes, Mercato, CAN 2017.

Gardien presque légendaire du football algérien, Raïs M’Bolhi devrait profiter des derniers instants de liberté avant la Coupe d’Afrique des Nations pour signer à Rennes ce mercredi. Le portail Yahoo Sports annonce que le portier des Fennecs a trouvé un accord avec le club breton pour retrouver son ancien sélectionneur Christian Gourcuff, et être ainsi la doublure de Benoit Costil. Au début du mois de janvier, les Rouge et Noir ont perdu leur numéro 2, Paul Nardi, qui a terminé son prêt plus tôt que prévu pour retourner à Monaco.