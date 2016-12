Rennes : Concéder un nul à la 89e, Gourcuff trouve ça logique

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après le nul contre Lille (1-1) : « Je pense qu'on a fait un match cohérent. Le penalty aurait pu changer la donne. Notre première période était assez satisfaisante, mais on aurait pu aller plus loin dans nos idées, et notre deuxième mi-temps était beaucoup plus difficile. On a subi. Lille nous a beaucoup mis la pression et on n'a pas su ressortir les ballons. La déception vient qu'on n'a pas su maîtriser le ballon après la mi-temps. Prendre un but à la 89e minute, c'est toujours frustrant, mais c'était assez logique au vu de la pression mise par le LOSC ».