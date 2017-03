Rennes a joué à la roulette russe et n'a pas perdu

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (coach de Rennes après le nul obtenu contre Dijon) : « Heureusement qu'il y a deux mi-temps, oui, mais la deuxième n'est pas non plus complètement satisfaisante. En fin de match, on frise la correctionnelle, avec des pertes de balle, une désorganisation. C'était la roulette russe. Cette fin de match a été très difficile à vivre. Sur les dix dernières minutes, on peut perdre le match. Sur la première mi-temps on s'installait tranquillement mais sans suffisamment de justesse technique pour aller plus jusqu'au bout. J'avais mis sur les côtés des joueurs qui ont la capacité à prendre les espaces mais on n'a jamais pu les trouver dans ces situations. En deuxième mi-temps, on a redonné du rythme, du dynamisme, qui nous a permis pendant 20 minutes de les étouffer. Mais on a vu que c'était très friable parce que sur la fin de match il y a beaucoup trop de déchet, de pertes de balle, de mauvais choix, qui placent l'adversaire dans des conditions idéales, surtout qu'ils ont des arguments offensifs. »