Verratti prend un jaune pour… avoir fait une tête, et c'est normal

Scène ubuesque ce samedi à la Beaujoire lorsque, sur un ballon anodin donné par Trapp à Verratti, le petit Italien l’a rendu à son gardien en se couchant au sol pour lui faire une passe de la tête. Une manière bien peu conventionnelle de faire une passe, et qui était un peu piège car le gardien allemand ne pouvait pas prendre le ballon à la main en raison de ce contournement du règlement de la passe en retrait. Mais Trapp ne l’a pas fait, et a remis normalement le ballon en jeu et c’est là que l’arbitre est intervenu pour donner un coup-franc à Nantes et avertir Verratti, pour ce geste qui n'a visiblement pas plu au directeur de jeu.

Et le règlement donne raison à l'arbitre, quand la passe en retrait par un moyen détourné est évoqué. « Il y a lieu de tenir compte de sa seule attitude visant à contourner la Loi. Quelle que soit la manière dont son gardien récupère le ballon, le partenaire sera averti pour comportement anti-sportif », fait savoir la Loi 12 des Lois du Jeu.