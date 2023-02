Le PSG cherche son avenir au Portugal

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité l’été dernier, Diego Moreira intéresse toujours le Paris Saint-Germain. L’ailier du Benfica Lisbonne arrive à un an de la fin de son contrat et suscite quelques tensions en interne. A tel point que ses supérieurs ont décidé de l’écarter du groupe professionnel.

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu pour lancer son mercato estival. Malgré les limites imposées par le fair-play financier, le club de la capitale s’est déjà assuré la signature du défenseur central Milan Skriniar, que l’Inter Milan perdra sans indemnité l’été prochain. Si ses finances le permettent, la direction francilienne tentera sûrement de renforcer le secteur offensif. Et pourquoi pas avec Diego Moreira (18 ans) ? Déjà convoité l’été dernier, l’ailier du Benfica Lisbonne est de nouveau annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

En conflit avec Benfica

Il faut dire que sa situation a de quoi attirer l’attention. Grand artisan du sacre en Youth League la saison dernière, le jeune talent arrive à un an de la fin de son contrat. Des discussions pour une prolongation ont bien été entamées. Mais les négociations avec ses dirigeants sont au point mort, annonce CNN Portugal. De quoi provoquer des tensions autour du Belgo-Portugais, désormais écarté de l'équipe première et renvoyé en réserve. Dans ces conditions, un départ semble inévitable et le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui souhaitent en profiter.

Diego Moreira pourrait notamment compenser le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton cet hiver. L’ailier de Benfica, gaucher et capable d’évoluer sur les deux côtés, peut correspondre au profil recherché par les Parisiens le mois dernier. Rappelons que le conseiller football Luis Campos a étudié de nombreuses pistes comme le Lyonnais Rayan Cherki, l’ancien Bordelais Malcom, le titi Moussa Diaby et surtout Hakim Ziyech, dont le prêt a capoté à cause de Chelsea dans les derniers instants du mercato.