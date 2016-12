PSG : Wolfsburg confirme, Draxler va signer à Paris

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Les médias allemands ont eu aussi largement relayé l’information du très probable transfert de Julian Draxler à Paris. Mais ce vendredi soir, c’est le porte-parole de Wolfsburg qui a confirmé que tout était en ordre de marche et que l’officialisation pourrait même avoir lieu dès samedi. « Il reste encore quelques formalités, et celles-ci pourraient être trouvées dès demain, samedi. A partir de là le transfert devrait être officialisé », a fait savoir le responsable des médias au sein du VfL, auprès du média allemand Kicker. Autant dire que le suspense a totalement disparu et que l’international allemand sera la première recrue du PSG cet hiver, même si quelques derniers détails restent à régler pour pouvoir le dire officiellement.