PSG : Visite médicale mardi à Clairefontaine pour Mbappé ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Equipe de France.

Si son transfert de l'AS Monaco vers le Paris Saint-Germain ne fait plus aucun doute, un accord ayant été trouvé dimanche soir autour d'un prêt avec une option d'achat de 180 ME, Kylian Mbappé est encore dans le doute par rapport à sa visite médicale. Initialement prévue ce lundi, elle devrait finalement avoir lieu mardi, sachant que l'équipe de France, et donc Mbappé, seront au vert jeudi avant le match contre les Pays-Bas, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018.

Selon L'Equipe, l'attaquant de 18 ans pourrait même passer ses examens médicaux au cœur de Clairefontaine puisque le sélectionneur Didier Deschamps refuse de laisser partir l'un de ses joueurs. Une hypothèse à confirmer, mais Mbappé n'a jamais été aussi proche du PSG...