PSG : Une grave cassure entre Emery et Thiago Silva ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si le Paris Saint-Germain n'a pas encore officiellement perdu son titre de champion, et doit encore jouer la finale de la Coupe de France, cette saison est très mitigée pour le club de la capitale. Outre la défaite dans la bataille avec Monaco en Ligue 1, il restera aussi à jamais gravé dans l'histoire ce 6-1 encaissé à Barcelone. Et c'est ce désastre qui serait à la base d'une rupture larvée entre Unai Emery et Thiago Silva.

En effet, selon Le Parisien, l'entraîneur espagnol du PSG estime que son capitaine brésilien a largement contribué à la déroute en Ligue des champions, étant incapable de respecter les consignes et affichant encore une fois sa fragilité nerveuse lors des grands rendez-vous. Cependant, si Unai Emery n'est pas convaincu que Thiago Silva réussira à mener Paris très très haut en Ligue des champions, il doit composer avec un joueur qui a récemment prolongé jusqu'en 2020 et qui est un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi. Quoi qu'il en soit, le coach du Paris Saint-Germain est déterminé à ne plus faire profiter le défenseur brésilien d'un totem de titularisation obligatoire. « S’il conserve son poste la saison prochaine, Unai Emery ne s’interdit rien. Y compris de faire bouger les lignes entre Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe et une éventuelle recrue », écrivent nos confrères, qui explique que le capitaine du PSG reste un peu à l'écart du groupe, ce qui est évidemment aussi un problème.