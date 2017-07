PSG : Un plan B à 30 ME après l'échec dans le dossier Pepe ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En quête d’un renfort défensif pour compléter son effectif au poste de défenseur central, le Paris Saint-Germain cherche toujours son bonheur vu que l’ancien défenseur du Real Madrid Pepe a rejoint le Besiktas. Les dirigeants franciliens pourraient activer un plan B en Italie puisque selon nos confrères du 10 Sport, Kostas Manolas (26 ans) est également pisté.

Sur le départ à l’AS Roma, l’international grec était proche de signer au Zenith Saint-Pétersbourg. Mais alors que tout semblait réglé pour le transfert du joueur en Russie, ce dernier a finalement décidé de faire machine arrière. Du coup, il se trouve toujours sur le marché des transferts et sa situation n’a pas échappé à l’état-major parisien. Pour rappel, l’AS Roma demande environ 30 ME pour lâcher le leader de sa défense la saison dernière. Actuellement, le Paris Saint-Germain n’a encore transmis aucune offre mais a pris les renseignements nécessaires et se tient donc prêt à éventuellement passer à l’action dans les prochaines semaines.