PSG : Un coup de théâtre dans le dossier Jesé au mercato ?

La cause semblait entendue dans le dossier Jesé, le joueur espagnol arrivé lors du dernier mercato estival au Paris Saint-Germain devait être prêté durant ce marché hivernal des transferts. Mais, la situation serait d'un seul coup plus floue.

En effet, si Las Palmas ne cache pas son désir de faire venir Jesé, originaire des Ile Canaries, le club espagnol est en dehors du coup sur le plan financier, d'autant plus que la Roma et des clubs de Premier League seraient entrés dans la danse avec de vrais moyens. L'ancien attaquant du Real Madrid paraît donc avoir le choix lors de ce mercato, sauf qu'à ce stade du mois de janvier, le PSG n'a reçu strictement aucune offre pour Jesé. Et ce dernier, qui a repris l'entraînement comme si de rien n'était et avec une application remarquable...et remarquée, pourrait avoir changé d'avis.

Selon L'Equipe, Jesé constatant que la situation n'avait pas évolué en ce début de mercato ne serait plus tenté aussi fort qu'avant de partir du Paris Saint-Germain et il « n’exclut plus de rester dans la capitale ». Ce serait évidemment un sacré retournement de situation pour l'attaquant espagnol, d'autant plus que Nasser Al-Khelaifi n'a pas caché son souhait de voir le PSG « corriger » ses erreurs de casting. Et Jesé en est quand même une sacrément belle.