PSG : Thomas Meunier a tapé dans l'oeil du Real Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il est l’une des rares bonnes pioches du Paris Saint-Germain pendant l’été 2016 et a même réussi à bousculer la hiérarchie à son poste. Thomas Meunier a réussi une première saison convaincante au Paris Saint-Germain, au point d’avoir tapé dans l’œil de Zinedine Zidane. Marca annonce en effet que l’entraineur du Real Madrid songerait à recruter le latéral belge en cas de départ de Danilo vers Chelsea, ce qui semble plutôt probable à l’heure actuelle.

Pour faire venir une nouvelle doublure, l’entraineur français aurait émis une liste où Meunier figure en très bonne position, par son abattage, sa précision et son état d’esprit. Si un tel intérêt, qui n’est pour le moment qu’officieux, a forcément de quoi flatter l’égo de l’ancien joueur de Bruges, le PSG ne devrait clairement pas laisser le moindre espoir au Real Madrid. En effet, avec l’arrivée de Daniel Alves, et comme le souhaite Unai Emery, c’est Serge Aurier qui prépare ses valises actuellement. A moins que Meunier n’en vienne à se demander s’il ne sera pas un éternel remplaçant à Paris étant donné qu’Alves vient de débarquer en grandes pompes, et n’a que très peu de chances de cirer le banc cette saison.