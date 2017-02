PSG : Thiago Silva forfait face au FC Barcelone !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Enorme coup dur pour le PSG avant d’affronter l’attaque du FC Barcelone. Son défenseur le plus solide, expérimenté et régulier depuis le début de la saison doit déclarer forfait en raison de problèmes musculaires. Ménagé à Bordeaux, le Brésilien Thiago Silva n’a pas pris part à l’entrainement ce lundi, et n’a pas été retenu dans le groupe. Normalement, le jeune Presnel Kimpembe devrait le remplacer, pour un énorme challenge face à la roublardise et au talent de Luis Suarez, sans parler de Neymar et Messi bien évidemment. A noter que dans le groupe, Krychowiak n'a toujours pas été retenu, tandis que Thiago Motta est suspendu.