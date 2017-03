PSG : Thiago Motta entraineur adjoint à Paris, son agent répond

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre angulaire du système de jeu basé sur la possession de balle depuis son arrivée en provenance de l’Inter Milan, Thiago Motta est plus en difficulté que jamais cette saison.

Entre les pépins physiques et le jeu tourné vers une projection plus rapide vers l’avant, l’international italien n’est plus aussi incontournable que par le passé. A 34 ans, son avenir est donc logiquement en question alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG. Beaucoup de rumeurs courent à son sujet, pour une prolongation d’une saison, un départ dans un championnat exotique, ou même une arrivée dan le staff parisien. Son agent a expliqué sur Yahoo que la priorité était de bien finir la saison, avant de se poser et de réfléchir sur les offres pendant l’été.

« Il n’y a pas grand chose de nouveau, on l’a toujours dit et je le répète il verra avec le président al-Khelaifi ce qu’il fera. Les dirigeants sont “propriétaires” de son futur, il y a une relation de confiance et de respect entre lui et le président, c’est pourquoi nous parlerons pour prendre une décision, commente l’agent sur Yahoo ! Sport. C’est un joueur important, il y a des possibilités qu’il reste mais rien n’est fait encore. Il y a une belle histoire entre le PSG et Thiago, il prendra donc une décision tranquillement. Une proposition pour intégrer le staff du PSG ? Non, sincèrement non. Je le répète, on parle d’un joueur important. Terminer sa carrière comme ça, je ne sais pas. C’est lui qui décidera ce qu’il veut faire de sa vie. Des offres ? Je peux assurer que des clubs des trois principaux continents de football s’intéressent à Thiago (rires). Il y a des sollicitations, mais c’est trop tôt pour en parler. Il va s’entretenir avec les dirigeants et prendre une décision avec le président », a confié Alessandro Canovi, qui sait que l’avenir de Thiago Motta dépendra surtout de sa volonté de poursuivre ou non sa carrière de joueur pendant encore une ou deux saisons.