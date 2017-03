PSG : Surprise, l'agent de Verratti annonce... qu'il reste

Dans : PSG, Mercato.

Souvent annoncé sur le départ ces derniers jours, Marco Verratti ne quittera pourtant pas le Paris Saint-Germain l'été prochain si l'on en croit les déclarations de son agent.

Depuis l'élimination du club de la capitale française en Ligue des Champions contre le FC Barcelone (6-1), l'avenir de Verratti est remis en question. Furieux après les sorties médiatiques de L'Equipe et de Daniel Riolo sur une supposée soirée en boite nuit seulement quelques jours avant le choc européen contre le Barça, Donato Di Campli a repris ses esprits. Et à froid, l'agent a même avoué que le milieu de terrain italien va rester à Paris la saison prochaine, alors que des rumeurs l'envoyaient déjà à la Juventus ou à Barcelone.

« Marco Verratti restera au PSG, il a un contrat jusqu’en 2021, il restera donc en France. Il n’y a aucun doute, parce que Marco est une personne respectueuse de ses contrats. Après, si le PSG nous demande de partir, alors nous partirons. Marco fait la fierté des Abruzzes et il en est la plus belle image à travers le monde. Il est encore trop tôt pour parler d’un retour, Marco n’a que 24 ans. Je le vois plutôt dans la peau d’un président d’ici quelques années, il a le maillot de Pescara tatoué sous la peau », a lancé, sur l’ANSA, l'agent de Verratti, qui tue donc dans l'œuf un possible départ estival de son protégé après avoir menacé les dirigeants parisiens.