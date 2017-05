PSG : Subasic plutôt que Mbappé, c’est la vraie bonne affaire

Dans : PSG, Monaco, Mercato.

Comme beaucoup d’autres formations européennes, le Paris Saint-Germain est cité parmi les prétendants de Kylian Mbappé (18 ans).

A l’affût des jeunes joueurs les plus prometteurs, le club de la capitale se verrait bien arracher l’attaquant de l’AS Monaco. Pourtant, le phénomène monégasque ne fait pas l’unanimité chez les observateurs du PSG. De son côté, Bruno Salomon estime que l’international français ne représente pas forcément une bonne affaire. En tout cas pas autant que certains de ses coéquipiers comme le gardien croate Danijel Subasic (32 ans).

« Mbappé ? On parle de 100M€ pour un futur Ballon d’Or. Non, moi je ciblerais trois joueurs, a imaginé le journaliste de France Bleu. Le meilleur gardien de L1, Subasic, je tenterais de faire absolument Fabinho. Et surtout Bakayoko, milieu de terrain moderne qui apporterait de l’impact. Ce qui manque cruellement au PSG. En plus, il est du XIVe. Il viendrait à genoux depuis la Principauté. Il y a deux clubs anglais et le PSG qui sont intéressés par son profil. » A noter que l’agent de Bakayoko a déjà démenti une rencontre avec la direction parisienne, plutôt intéressée par le Niçois Jean-Michaël Seri (25 ans).