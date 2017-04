PSG : Stambouli n'a commis qu'une seule erreur à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé l’été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, Benjamin Stambouli (26 ans) a connu des débuts difficiles à Schalke 04. Mais le milieu de terrain n’a rien lâché.

Récompensé de ses efforts, l’ancien Montpelliérain a fini par s’imposer et par s’épanouir. « Je m’éclate en Bundesliga, c’est vraiment top, pourvu que ça dure, s’est réjoui le natif de Marseille sur RMC. Il faut que le football corresponde au joueur, donc on n’est pas obligé de quitter la Ligue 1 pour profiter. Moi, je suis un joueur qui aime voyager. Ici, les stades sont magnifiques, le public est exceptionnel, il y a beaucoup de spectacle. »

Pourtant, Stambouli estime qu’il n’a pas perdu son temps à Paris. « Au PSG, par rapport au discours de Laurent Blanc, pour moi c’est réussi. Je devais être la doublure de Thiago Motta, je ne devais pas spécialement pallier à ses absences mais dépanner à son poste. J’ai été disponible toute l’année, j’ai fait 40 matchs au PSG, c’était fabuleux à vivre et je ne regrette vraiment pas d’être passé par ce club », a raconté le Français, qui regrette quand même une certaine passivité.

Stambouli a trop subi au PSG

« Si j’ai des regrets, c’est uniquement sur le fait que j’aurais pu avoir un peu plus de personnalité et non subir le fait d’être un jeune Français qui débarque au PSG, a-t-il reconnu. J’aurais dû montrer ce que je savais faire mais les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Si c’était à refaire, je prendrais un peu plus de risques, mais sinon je n’ai pas de regret. » Rappelons que Stambouli n’est resté qu’une saison au club francilien, lui qui avait été sollicité par l'ancien coach Laurent Blanc.