PSG : Sirigu dégoûté par l'attitude des dirigeants parisiens

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais nouveau gardien du Torino, Salvatore Sirigu mise sur ce retour en Serie A pour se refaire une santé, lui qui a totalement raté sa saison précédente du côté de Séville puis de l’Osasuna.

Mais ce qui a surtout marqué le portier italien, c’est la fin de son aventure à Paris, lui qui a été le portier du PSG pendant cinq saisons, avant de passer numéro 3 puis d’être prêté. Et cet été, quand il a fallu négocier son départ pour le « Toro », Antero Henrique a été sans pitié, l’obligeant à résilier sa dernière année de contrat sans lui verser d’indemnités. Mais ce qui dérange Sirigu, c’est la communication désastreuse de sa direction et le manque total de respect envers sa personne.

« C'est toujours difficile de partir, encore plus comme ça. Je suis affecté de m'en aller ainsi, ce n'est pas mon choix. On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager, sans plus de discussions. En colère ? Non, il y a juste eu un manque de respect du PSG. C'est la façon dont cela s'est passé qui me gêne et me chagrine. Je ne demandais rien de spécial, seulement que l'on me respecte. J'ai toujours fermé ma gueule. Pour me dire que je devais quitter le club après six ans, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qu'Antero Henrique (le nouveau directeur sportif), qui ne m'a pas connu au PSG, qui me le dise. Quelqu'un avec qui j'ai partagé des choses. J'ai disputé 190 matches pour ce club, remporté 12 trophées. Je pense que j'aurais mérité autre chose. Après je veux le bien du PSG et j'y suis toujours lié. Tout ceci m'a fait du mal, j'ai été traité comme un jeune de la CFA à qui on dit de partir. Maintenant c'est trop tard pour m'appeler », a expliqué dans L’Equipe un Salvatore Sirigu qui en veut visiblement à Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Claude Blanc, qui ont laissé filer le dossier sans réagir avant qu’Henrique ne s’en empare. Néanmoins, le portier italien l’a bien fait comprendre, le PSG resterait dans son cœur et il souhaitait le meilleur à l’avenir pour le club de la capitale, lui qui est resté très proche d’une bande de copains dont font partie Marco Verratti, Javier Pastore, Zoumana Camara et notamment Zlatan Ibrahimovic.